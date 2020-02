Rogério Alves, presidente da Mesa da Assembleia Geral do Sporting, recusou o pedido de uma Assembleia Geral Extraordinária que teria como objetivo o sufrágio da destituição de Frederico Varandas. Em comunicado, e tal como o Observador já tinha adiantado, Rogério Alves indica que “o indeferimento do requerimento fundamenta-se em irregularidades formais” mas adianta também que “os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de justa causa”. Ou seja, e trocado por miúdos, mesmo que tudo tivesse cumprido os princípios estatutários, a Mesa considera que não existiriam fundamentos concretos que sustentassem a realização de uma reunião magna que visasse destituir não só o Conselho Diretivo mas também os restantes órgãos sociais.

Na nota divulgada pela Mesa da Assembleia-Geral leonina, o órgão explica que “os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de ‘justa causa’. De recordar que, há duas semanas, Rogério Alves decidiu pedir mais esclarecimentos sobre o pedido de AG Extraordinária. Em causa estavam duas dúvidas muito concretas: 1) quantas versões tem o texto apresentado, quantas atualizações registou e como foram as mesmas apresentados aos subscritores; 2) e quais os fundamentos para alegar justa causa em relação ao Conselho Fiscal e Disciplinar do clube.

No requerimento apresentado pelo movimento “Dar Futuro ao Sporting”, a que o Observador teve acesso, eram focados nove pontos como “factos” retirados do programa eleitoral para depois serem apresentadas as 24 violações que dariam a tal justa causa que justificava a realização de uma Assembleia Geral destitutiva.

“As decisões tomadas por esta Direção no que diz respeito às relações externas com os sócios incorrem em violações dos estatutos, bem como violações de princípios fundamentais previstos constitucionalmente, como a quebra do protocolo com os Grupos Organizados de Adeptos [GOA] e a proibição de venda de merchandising relacionado com os GOA nas lojas oficiais do clube (…) O aumento propositado do som das colunas, para censurar a crítica, incorre numa violação constitucional do princípio da Liberdade de Expressão”, defende o manifesto.

Leia na íntegra o comunicado divulgado pela Mesa da Assembleia-Geral do Sporting:

“A Mesa da Assembleia-Geral do Sporting Clube de Portugal vem informar os Sócios e Adeptos do seguinte:

Nesta data deliberou, por unanimidade, indeferir o requerimento apresentado a 7 de janeiro de 2020 pelos sócios António Luís Barbosa Lonet Delgado e Carlos Manuel Barbieri Serra Mourinha, no qual se solicitava a convocação de uma Assembleia-Geral comum extraordinária, tendo como ponto único deliberar a revogação com justa causa do mandato dos titulares de todos os órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal. O indeferimento do requerimento fundamenta-se em irregularidades formais, devidamente detalhadas na deliberação. Ainda assim, a Mesa da Assembleia-Geral entende que os factos constantes do requerimento não integrariam o conceito de “justa causa”. Todas as razões de facto e de direito que fundamentam o indeferimento encontram-se na deliberação da Mesa da Assembleia-Geral remetida nesta data aos Requerentes e disponibilizada no sítio do Sporting Clube de Portugal. Por fim a Mesa da Assembleia-Geral esclarece ainda, que competiu aos serviços do Sporting Clube de Portugal a verificação dos requisitos estatutários que dizem respeito à eligibilidade das assinaturas.

Lisboa, Estádio José Alvalade, 11 de fevereiro de 2020″

