O surfista português Alexandre Botelho foi retirado, esta terça-feira à tarde, inconsciente do mar durante o campeonato do Circuito Mundial de Ondas Grandes (Big Wave Tour), na Nazaré.

O surfista foi assistido na praia, mas segundo o Presidente da Câmara da Nazaré, em declarações à Rádio Observador, “está tudo bem”. Ao que o Observador apurou, Alex Botelho foi reanimado depois de ter sido retirado da água. Apesar de ter perdido os sentidos e de ter engolido muita água, está agora estável e a ser assistido pela equipa médica com oxigénio.

O acidente ocorreu já no final da prova, que está neste momento interrompida. O surfista estava a ser transportado por uma mota de água quando foi atingido por onda. Pelas imagens transmitidas em direto pela SportTV, é possível ver Alex Botelho a ser projetado no ar e a cair desamparado na água. É depois arrastado por uma segunda onda, até ser retirado do mar.

O condutor da mota de água também foi retirado por várias pessoas que estavam na Praia do Norte.

“Os surfistas estão pelo seu próprio pé na areia”, diz Walter Chicharro.