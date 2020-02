(Em atualização)

Ao contrário do que era esperado — e que durante muito tempo foi dado como praticamente certo —, o Papa Francisco não irá seguir a recomendação que lhe foi feita pelos bispos que participaram, no ano passado, no Sínodo da Amazónia, e não irá abrir uma exceção ao celibato obrigatório dos padres que permita ordenar homens casados como forma de combater a escassez de sacerdotes naquela região do mundo.

Também de fora da exortação apostólica “Querida Amazónia”, publicada esta quarta-feira, fica a possibilidade de estender o acesso ao sacerdócio às mulheres.

No documento, o Papa Francisco escreve que focar-se na “maior presença de ministros ordenados” (ou seja, padres) nas regiões mais dispersas da Amazónia “seria um objetivo muito restrito”. É necessário, sublinha Francisco, “promover um encontro com a palavra de Deus e o crescimento da santidade através de vários tipos de serviços leigos que exigem um processo de educação — bíblica, doutrinal, espiritual e prática — e uma variedade de programas de formação contínua”.

A possibilidade de abrir uma exceção à obrigatoriedade do celibato dos padres era esperada desde outubro do ano passado, altura em que perto de 200 bispos da América do Sul se reuniram no Vaticano com o Papa e a Cúria Romana para discutir formas de responder aos problemas enfrentados pela Igreja Católica naquela região do mundo.

No documento final da reunião, os bispos participantes deixaram um conjunto de propostas concretas para a região — entre as quais a possibilidade de ordenar como padres alguns homens casados e identificar novos papéis de autoridade para as mulheres. Isto porque um dos principais problemas da Igreja Católica na Amazónia é a falta de sacerdotes que possam presidir às celebrações dos sacramentos nas regiões mais remotas.

“Afirmando que o celibato é uma dádiva para a Igreja, pede-se que, para as áreas mais remotas da região, se estude a possibilidade da ordenação sacerdotal de pessoas idosas, de preferência indígenas, respeitadas e reconhecidas por sua comunidade, mesmo que já tenham uma família constituída e estável, com a finalidade de assegurar os Sacramentos que acompanhem e sustentem a vida cristã”, pediam os bispos.

Mais à frente, os líderes católicos da América do Sul sublinhavam a importância de “identificar o tipo de ministério oficial que pode ser conferido à mulher, tendo em consideração o papel central que hoje ela desempenha na Igreja amazónica”.

A exortação apostólica publicada esta quarta-feira é a esperada resposta do Papa Francisco às sugestões deixadas em outubro pelos bispos, ficando claro que o papa argentino não pretende abrir nenhuma exceção ao celibato.