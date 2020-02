Há vários elementos sobre o novo Cupra Leon que já são públicos. A começar pelo facto de o modelo estar prometido nas variantes de hatchback de cinco portas e carrinha. A isto junta-se o teaser mais recente, aquele em que a frente do modelo se torna conhecida, revelando um veículo musculado, com imensas entradas de ar que lhe reforçam a agressividade e a atitude desportiva, o que tem tudo a ver com a filosofia desta que é a marca desportiva da Seat.

O CEO da Cupra, Wayne Griffiths, começa por recordar que “o Leon é o bestseller da Cupra, com mais de 44.000 unidades vendidas na última geração”, para depois prever que o “novo Cupra Leon vai ser um modelo emblemático, o rei dos Leon”. O novo desportivo será revelado ao público a 20 de Fevereiro, em simultâneo com a inauguração da também nova Cupra Garage.

Resta saber qual o motor – ou motores – que o Cupra Leon vai disponibilizar, pois era óptimo que continuasse a oferecer o 2.0 sobrealimentado com 300 cv, como até aqui. Esta motorização associada ao sistema de tracção integral, que é capaz de deslocar potência para a traseira para proporcionar um comportamento mais ágil, eficaz e, sobretudo, divertido, tornaria este Cupra um desportivo entusiasmante.

Mas há quem também anteveja um Cupra Leon potente, mas igualmente amigo do ambiente. Com uma mecânica similar ao Golf GTE e Skoda Octavia RS PHEV, um Cupra Leon com estas especificações debitaria 245 cv, mas com muito mais torque devido à presença do motor eléctrico do sistema plug-in hybrid. A ser assim, o desportivo poderia garantir entre 50 e 60 km em modo eléctrico, fruto da bateria de 13 kWh, e um motor eléctrico associado ao conhecido 1.4 TSI sobrealimentado a gasolina.