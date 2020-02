Duas pessoas morreram e quatro ficaram feridas na sequência de uma colisão entre dois veículos ligeiros ocorrida esta quarta-feira perto de Castro Verde, no distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes dos bombeiros e da GNR.

O acidente ocorreu num dos nós de saída do Itinerário Principal (IP) 2 para as estradas nacionais 2 e 123, perto da vila de Castro Verde, e o alerta às autoridades foi dado por volta das 13h, indicou a fonte da GNR.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS), os quatro feridos, dois considerados graves e outros dois ligeiros, foram transportados para as urgências do hospital de Beja.

As operações de socorro envolveram 33 operacionais apoiados por 15 veículos dos bombeiros de Castro Verde, Aljustrel e Ourique e da GNR, além de um helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), que foi ativado, mas não chegou a fazer transporte de qualquer vítima, referiu a fonte do CDOS.