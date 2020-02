A pouco mais de uma semana de debater e votar, na Assembleia da República, as cinco propostas de lei de descriminalizar a antecipação da morte em Portugal, já apresentadas pelo PS, Bloco de Esquerda, PAN, PEV e IL, o tema esteve em debate e votação na Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.

O parecer, elaborado pela relatora Sandra Pereira, do PSD, foi aprovado, por unanimidade, pelos deputados da Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, depois de ficar acordada a eliminação da audiência prévia do movimento cívico Stop Eutanásia (ponto 7 do parecer). Isabel Moreira, do PS, frisou que o “debate é longo e intenso, ao contrário do que tem sido noticiado”, e nesse sentido dispensa, nesta fase legislativa, a audiência do Stop Eutanásia, ou a “referência à proposta holandesa” de distribuir gratuitamente o comprimido letal a maiores de 70 anos, (e que consta no documento da deputada Sandra Pereira). “Só estamos a discutir estes quatro projetos. O que se passa na Holanda não é relevante para o debate”, insistiu a deputada socialista.

Para o deputado do PCP, António Filipe, o problema resume-se à “audiência do movimento Stop Eutanásia”, acrescentando que a sociedade civil terá (e tem tido) oportunidade para se manifestar, e que “oportunamente”, a 1ª comissão parlamentar estará em condições de recolher o “contributo da sociedade”. A última intervenção, da deputada bloquista, Sandra Cunha, foi sucinta e pediu à relatora a eliminação da audiência do “Stop Eutanásia”, para que o documento possa ser votado.

De fora desta reunião ficou o diploma do Iniciativa Liberal, por “falta de tempo útil para ser apreciado pela 1ª comissão parlamentar “, segundo o presidente, Luís Marques Guedes. Será analisado já em plenário, no dia 20 de Fevereiro.