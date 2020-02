Mais de uma semana depois do caos instalado, e com o cerco a apertar-se, o líder do partido Democrata no estado do Iowa, Troy Price, anunciou que vai abandonar funções. A decisão foi comunicada pelo próprio, esta quarta-feira, através de uma carta dirigida ao comité central do partido. Price manter-se-á em funções até ser eleito um novo nome para a posição que até aqui ocupou.

Estratega político veterano, que se manteve no mais alto cargo do partido naquele estado desde 2017, não resistiu ao impacto negativo no rescaldo de uma série de irregularidades matemáticas que lançaram um autêntico caos no pioneiro caucus, um encontro de militantes de um partido político ou movimento.

A polémica remonta a 3 de fevereiro, dia em que era suposto o caucus do Iowa dar a conhecer os primeiros indicadores sobre quem serão os candidatos do partido democrata na corrida principal marcada para 3 de novembro, mas o caos instalou-se, com a divulgação dos números finais a ser adiada após “inconsistências” na recolha de dados. A situação criou uma “confusão generalizada”, relatou o The New York Times. Cinco horas depois do início da votação, os democratas continuavam sem divulgar os resultados, com a organização a falar de “incoerências na compilação” e na necessidade de garantir “dados fidedignos”, desmentindo qualquer irregularidade, como avançado pelo campo do Presidente norte-americano, Donald Trump.