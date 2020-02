(Em atualização)

Duas cartas armadilhadas explodiram na Holanda, a vários quilómetros de distância estão a avançar os meios de comunicação internacionais. A polícia de Amesterdão já confirmou a explosão de uma carta armadilhada numa estação de correios em Bolstoen, na capital holandesa, antes das oito da manhã. Segundo a informação da polícia a explosão não causou qualquer ferimento.

This morning, an explosion took place in a mailroom of a building on the Bolstoen just before 8 am, presumably caused by a bomb letter. No injured. Police spokesperson is on the spot.

