É uma medida pioneira e acaba de ser lançada em Portugal pelo Grupo Renault: ao longo de 2020, os portugueses que tiverem um carro com mais de 12 anos vão receber três mil euros na troca por um veículo eléctrico ZOE. Além disso, todos os carros retomados serão enviados para abate, para que deixem mesmo de circular.

O EcoAbate – assim se chama a medida – faz parte de uma estratégia pioneira de mobilidade sustentável conhecida como Renault EcoPlan e divulgada em inícios de janeiro. A meta principal do EcoAbate é retirar de circulação os veículos mais antigos e poluentes. É o que explica o administrador-delegado da Renault Portugal no vídeo que se encontra no topo desta página.

Segundo Fabrice Crevola, os números mostram que o parque automóvel português é o mais antigo da Europa – com idade média igual ou superior a 12 anos –, o que tem consequências negativas para a segurança dos passageiros e ao nível das emissões de gases poluentes para a atmosfera.

Os três mil euros para quem comprar o elétrico da Renault são acumuláveis com o apoio do Estado ao abate de carros antigos. Além disso, a medida EcoAbate oferece dois mil euros para troca por híbridos (a marca francesa vai lançar dois híbridos até junho) ou 1,250 euros para carros GPL, entre outros incentivos.

No vídeo agora divulgado em exclusivo pelo Observador ECO, Fabrice Crevola lança um repto a todas as marcas de automóveis no sentido de também elas lançarem “iniciativas fortes e concretas” que contribuam para a sustentabilidade.

A Renault é líder no setor automóvel em Portugal desde há 22 anos – a quota de mercado em 2019 foi de 14,2 nos ligeiros de passageiros – e é esta posição, sublinha o administrador-delegado, justifica a responsabilidade da marca francesa na transição para uma mobilidade mais sustentável.

Este artigo integra o projecto desenvolvido em parceria com a Renault que visa a promoção da mobilidade sustentável.

