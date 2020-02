A companhia nacional ferroviária espanhola, Renfe, pediu esta quarta-feira desculpas por “uma falha no desenho” num mapa que distribuiu numa revista da empresa, onde Vigo está situado em Portugal, Lisboa em Santarém e o Porto quase em Viseu.

“Pedimos desculpas pelo que foi uma falha no desenho ao ajustar a disposição das linhas no mapa em todo o território”, afirma esta quarta-feira a Renfe na rede social Twitter, agradecendo a todos os que detetaram e avisaram a empresa “deste erro, que sem dúvida será resolvido na próxima edição”.

Buen día para todos.

Pedimos disculpas por lo que ha sido un fallo de diseño al ajustar el esquema de líneas sobre el mapa en todo el territorio.

Muchas gracias por detectarlo y avisarnos de este error, que sin duda estará resuelto en el siguiente número.

Saludos. — Renfe (@Renfe) February 12, 2020

O mapa de Portugal e Espanha que pretende sublinhar a interoperacionalidade da rede de comboios da empresa espanhola vem reproduzido no último número da revista da companhia “Club-Renfe”.

Vários utilizadores das redes sociais, principalmente portugueses, publicaram imediatamente uma série de mensagens sobre o sucedido.

La web de Renfe la hace Alsa https://t.co/FBoNf40hJg — UnMonotema (@UnMonotema) February 12, 2020

“Os mapas de rede da Renfe têm Vigo em Portugal, Lisboa em Santarém e o Porto quase em Viseu (já para não falar das localizações bastante desviadas de outras cidades espanholas). No fundo: para lá de Madrid, a gente que se entenda…”, começou por escrever o jornalista Ruben Martins, do jornal Público, no Twitter na terça-feira ao fim do dia, sem saber que iria iniciar uma série de reações.

Os mapas de rede da Renfe têm Vigo em Portugal, Lisboa em Santarém e o Porto quase em Viseu (já para não falar das localizações bastante desviadas de outras cidades espanholas). No fundo: para lá de Madrid, a gente que se entenda.. pic.twitter.com/PiXO64Fy7K — Ruben Martins (@rubenlmartins) February 11, 2020

Entretanto, em Espanha também já foram detetados outros erros, como o facto de a Corunha, Santander ou Gijón estarem localizados longe do mar, ou Badajoz longe da fronteira portuguesa, entre outros erros de localização.

A mensagem de Ruben Martins teve as mais diversas reações, como por exemplo “Era engraçado ver onde colocariam Olivença”, “24 anos até descobrir que vivo em Vigo. Credo @Renfe” ou “Vigo em Portugal… E no meio da serra do Jurês/Gerês?”, para só citar alguns.