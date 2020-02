O filho do comentador televisivo Nuno Rogeiro foi “brutalmente atropelado” esta terça-feira na Cidade Universitária, em Lisboa, denunciou o pai através do Facebook. António Rogeiro está neste momento a ser acompanhado no Hospital de Santa Maria e está fora de perigo. Mas sofreu “múltiplas fraturas” e um traumatismo facial.

De acordo com a descrição do comentador da SIC, António iria jantar a casa da família naquela noite: “Estava tudo preparado, a mesa posta e uma ementa especial para um filho especial. O António vinha jantar a casa”. Mas acabou por ser atropelado por um carro que o projetou “a três metros de distância” depois de ter batido com a cabeça no vidro do automóvel.

Segundo Nuno Rogeiro, o filho “ficou a jazer no chão, na noite fria de Lisboa, a esvair-se em sangue, coberto de estilhaços” até à “pronta e corajosa intervenção da PSP”, descreveu no Facebook. Na mesma publicação, o pai de António elogia “a dedicada assistência da equipa de socorro imediata e do INEM”, assim como “os serviços exemplares” do hospital onde o jovem está internado.

Apesar dos traumatismos que sofreu, António Rogeiro — descrito pelo pai como “um miúdo competente, trabalhador, honesto, culto, ultra-ativo, bem formado e com um grande sentido de justiça” — continua de “bom humor” e com “fibra”, garante o comentador da SIC: “Rezamos por ele e torcemos por ele. Espero — como pai que tem ali uma das suas luzes — ver rapidamente o lugar do António outra vez ocupado. É agora o meu maior desejo”, escreveu Nuno Rogeiro.