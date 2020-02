A capitania do Porto do Funchal emitiu esta quarta-feira um aviso de agitação marítima forte para o arquipélago da Madeira, recomendando que as embarcações permaneçam nos portos de abrigo.

Tendo por base as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a autoridade marítima regional informa que este aviso para a orla costeira da região está em vigor até às 6h de quinta-feira.

Recomenda-se que os proprietários ou armadores das embarcações tomem as devidas precauções para que estas permaneçam nos portos de abrigo”, aconselha a capitania.

Segundo as previsões, as ondas na costa norte vão atingir os quatro metros, “diminuindo gradualmente para os dois ou três metros”. Na parte sul da região, as ondas serão de até dois metros.

Quanto ao vento, será “fraco a bonançoso”, enquanto a visibilidade no mar do arquipélago será “boa a moderada”.