Gabriel vai estar afastado dos campos por tempo indeterminado por causa de uma “patologia ocular”, confirmou esta quarta-feira fonte oficial do Benfica em comunicado. O médio brasileiro já tinha falhado os últimos encontros com o FC Porto no sábado e com o Famalicão na terça-feira depois de queixas “relacionadas com a visão”, diz o documento.

Segundo as informações fornecidas pelo Benfica, Gabriel sofre de “parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona dipoplia”.

Esse problema faz com que o globo ocular não se consiga mover com normalidade, podendo desviar-se para dentro ou provocar a duplicação da imagem. Isso pode ser causado, por exemplo, por lesões nos vasos sanguíneos ou doenças como a diabetes. Mas o clube não esclarece o que está na origem do problema no caso do médio benfiquista.

Em nota publicada no site oficial do clube, o Benfica confirmou que Gabriel apresentou os primeiros sintomas de um problema ocular no dia seguinte ao Benfica-Famalicão, no Estádio da Luz, a contar para a Taça de Portugal. Os exames concluíram que o caso não representa um “cenário de maior gravidade”, mas que se trata “de uma situação que impossibilita determinar um prazo para o regresso à sua condição plena de futebolista de alta competição”.