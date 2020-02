O tenista português João Sousa foi esta quarta-feira afastado na primeira ronda do torneio ATP de Roterdão, ao perder diante do francês Gael Monfils, terceiro pré-designado e campeão em título da prova holandesa, em dois sets.

Frente ao atual nono classificado do ranking mundial, Sousa, 68.º, entrou mal no encontro ao deixar-se quebrar logo no seu primeiro jogo de serviço, tendo dado uma boa resposta ao impor um break ao gaulês e colocar-se, aparentemente, de novo na discussão do set. Contudo, quando teve a chance de fazer o 3-3 acabou por fracassar e deixou um consistente Monfils bem encaminhado para ficar em vantagem no encontro (6-3) e fechar com maior facilidade o segundo parcial.

O vimaranense voltaria a permitir novo break logo a abrir o segundo set, que acabou por sentenciar a partida, deixando o francês ainda mais confortável e a conseguir nova quebra a João Sousa, para fechar o parcial em 6-2 e respetivo encontro, em uma hora e 11 minutos.

O compatriota Gilles Simon, 57.º, é o adversário de Monfils nos oitavos de final.