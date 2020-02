A mais recente produção de ficção para televisão será mostrada em abril no encontro “ONSeries Lisboa”, no qual estarão presentes “compradores, operadores de ‘streaming’, coprodutores e imprensa de todo o mundo”, foi esta quarta-feira anunciado.

A iniciativa está marcada para os dias 28 e 29 de abril, no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e é descrita como um evento que apresenta “em primeira mão tudo o que a ficção portuguesa pode oferecer ao mercado internacional“. O “ONSeries Lisboa” é organizado pela empresa espanhola Inside Content, conta com o “alto patrocínio do Ministério da Cultura e da Câmara Municipal de Lisboa” e apoio de várias entidades ligadas ao setor do cinema e audiovisual.

Questionada pela agência Lusa, a empresa remeteu para mais tarde a divulgação dos participantes e do programa completo desta primeira edição.

Em comunicado, a organização explica que o encontro pretende ser uma plataforma para divulgar ficção portuguesa para televisão, seja de obras já finalizadas ou que estejam ainda em fase de angariação de financiamento.

É uma montra para as séries televisivas à procura de comercialização e distribuição internacional; é ainda uma plataforma para a coprodução e para a monitorização de novos talentos”, refere.

Estão previstas ainda sessões de apresentação de novos projetos (“pitching”), uma das quais especificamente para coproduções entre Portugal e Navarra (Espanha).

A Associação de Produtores Independentes de Televisão, a Portugal Film Commission, o Instituto do Cinema e Audiovisual e a RTP são algumas das entidades associadas ao encontro.