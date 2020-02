FreeWifiSantarem é o projeto de acesso livre à Internet no centro histórico de Santarém. A iniciativa, que começou em dezembro de 2018, já registou mais de 323 mil acessos de utilizadores de 37 nacionalidades, de acordo com os dados divulgados pela autarquia. Ainda assim, as utilizações portuguesas representam 77% do total.

As utilizações portuguesas representam 77% do valor total dos acessos, seguindo-se os utilizadores norte-americanos 7%), brasileiros (6%), ingleses (5%), franceses (1,4%) e espanhóis (1,3%). Cerca de 38% dos utilizadores questionados aquando do acesso à rede ‘wifi’ gratuita referiram ser a primeira vez que visitavam Santarém, sendo o principal motivo da visita o “lazer” (52%). Segundo o município, 39% dos utilizadores são residentes no concelho de Santarém, 30% estariam em “visita a familiares/amigos” e 18% em “negócios”.

O inquérito realizado permitiu identificar utilizadores de Portugal, Estados Unidos, Brasil, Reino Unido, França, Espanha, Alemanha, Canadá, Suíça, Bélgica, Rússia, Austrália, África do Sul, China, Irlanda, Argentina, Áustria, Índia, México, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Emirados Árabes Unidos, Venezuela, Filipinas, Síria, Colômbia, Egito, Taiwan, Holanda, Iraque, Japão, Kuwait, Panamá, Paraguai, Polónia, República Dominicana, Ucrânia, afirma a nota.