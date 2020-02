O sorriso de Nakajima no aquecimento são os olhos de Sérgio no jogo (a crónica do FC Porto-Ac. Viseu)

Renitente 1, renitente 2… comprado. Sérgio Conceição ainda se escudou a voltar a falar do clássico com o Benfica no Campeonato mas tantas vezes as perguntas bateram à porta que as respostas lá apareceram e de várias formas e feitios. “Quando se fala do jogo jogado, penso que a opinião é unânime em considerar o FC Porto a equipa mais forte. Fomos muito mais fortes do que o adversário, mais intensos, melhores estrategicamente”, disse. “Foi sem espinhas, não digo limpinho mas foi sem espinhas”, acrescentou. “Nós estamos habituados a superiorizarmo-nos ao Benfica e foi o que aconteceu no último jogo. Não temos de pedir desculpa, pois não?”, reforçou. Três ideias com o mesmo objetivo, três maneiras de abrir uma janela para a recuperação do ADN da equipa.

“Ouço muitas vezes o Bruno Lage dizer, e dizer bem, que quem quiser ganhar ao Benfica tem de correr mais do que o Benfica. Estou totalmente de acordo, 90% das equipas que correm mais e ganham mais duelos depois acabam por vencer. Nós corremos mais três quilómetros do que o adversário. Falar de um lance bem apitado ou menos bem apitado, de uma decisão melhor ou pior, isso já é querer tapar o sol com a peneira”, destacou, a propósito de toda a polémica em torno do clássico, com várias queixas dos encarnados que também foram merecendo resposta dos azuis e brancos. Mais do que ressalvar o mérito do triunfo, Sérgio Conceição quis puxar dos galões da versão do FC Porto que mais quer: a correr mais, a ganhar mais segundas bolas, a ser mais intenso, a querer mais do que os seus adversários. E esse era também o mote para a receção dos dragões ao Ac. Viseu.

O técnico azul e branco garantiu que não estava a fazer bluff quando disse que escolheria aquele que considerava o melhor onze mediante o estado físico dos atletas e a importância das características dos jogadores para o plano estratégico preparado. Pode não ter feito mas, neste caso, os baralhos eram diferentes: para quem pensava que existiriam alterações quase de circunstância, Sérgio Conceição acabou por mexer em todos os setores, mantendo somente quatro elementos em relação ao clássico com o Benfica. Um número que podia ter sido idêntico ou menor no período de aquecimento, quando Nakajima sofreu um toque e ainda teve queixas algum tempo.

O japonês acusou o toque. Primeiro com um esgar de dor, depois com um sorriso para os companheiros. Queixou-se, ainda coxeou mas depois, por gestos, foi explicando a Zé Luís e Luis Díaz o lance onde tinha involuntariamente sofrido o toque. Voltou ao aquecimento com a equipa, ficou até ao final, foi a jogo, fez os 90 minutos. Sempre com aquele sorriso nos lábios. Nakajima tem gosto em jogar futebol e voltou a ser um dos melhores a fazer aquilo que mais gosta num FC Porto que acelerou de quando em vez na regra dos serviços mínimos para vencer o Ac. Viseu e garantir a qualificação para a final da Taça de Portugal, naquele que foi o 300.º triunfo dos azuis e brancos na prova. Esse sorriso, mesmo depois da adversidade, são os olhos de como Sérgio quer ver a equipa até ao final da época. Porque foram os olhos que viram o tal jogo no clássico que mereceu tantos elogios.

Foi do japonês que saiu a primeira ação ofensiva a mexer com a monotonia vivida no Dragão, aproveitando um lance de Luis Díaz a fazer a diagonal da esquerda para o centro que deixou a bola mais para a frente para visar a baliza de Ricardo Fernandes, ganhando um canto (7′). Pouco depois, numa arrancada onde recebeu entre linhas, virou-se para a baliza e seguia uma marcha com perigo, foi “placado” por Pica e tirou o primeiro amarelo do jogo ao capitão dos viseenses (10′). Os visitantes não conseguiam ter a mesma capacidade de saída em transições mas iam dificultando a vida aos azuis e brancos, que criavam apenas situações de remate em bolas paradas como aconteceu com Diogo Leite no primeiro quarto de hora. Dos cantos e livres passou-se depois para o penálti (19′).

Num lance contestado pelos visitantes e em que Manuel Oliveira e o VAR tiveram de analisar mais a intensidade da ação do que propriamente a ação em si (a mão de Mathaus empurra Zé Luís, a avaliação foi sobre a força suficiente ou não para derrubar o avançado portista), Alex Telles marcou pelo terceiro jogo consecutivo aquele que foi já o seu nono golo da temporada e colocou os dragões na frente. O que, em condições normais, serviria como uma espécie de desbloqueador de uma conversa que estava arrastada e molengona. No entanto, até foi o Ac. Viseu a mostrar-se mais nos minutos que se seguiram do que o FC Porto a ter a iniciativa para fechar a meia-final.

[Clique nas imagens para ver os melhores momentos do FC Porto-Ac. Viseu em vídeo]