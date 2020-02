O brasileiro Paulo Autuori, que em Portugal comandou Benfica, Vitória de Guimarães, Marítimo e Nacional, é o novo treinador da equipa de futebol do Botafogo, anunciou esta quarta-feira o clube do Rio de Janeiro.

Autuori, de 63 anos, substitui Alberto Valentim, que foi demitido no domingo, na sequência da derrota do ‘Fogão’ com o Fluminense, por 3-0, para o campeonato carioca.

Esta será a quarta vez que Paulo Autuori orienta o Botafogo, depois de ter comando o emblema da ‘estrela solitária’ em 1995, 1998 e 2001, sendo que na primeira passagem conquistou o título de campeão brasileiro, antes de rumar ao Benfica, na temporada 1996/97.

Além dos ‘encarnados’, o técnico brasileiro orientou ainda em Portugal o Nacional (1987 a 1989), o Vitória de Guimarães (1989 a 1991 e 2000) e o Marítimo (1991 a 1995), tendo ainda passagens por clubes do Peru, Japão, Qatar ou Bulgária.