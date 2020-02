O primeiro Dia Mundial da Rádio desde o nascimento da Rádio Observador vai ser assinalado aqui mesmo com o lançamento da nossa radionovela, onde procuraremos ter todas as semanas a participação de um convidado especial. Logo na estreia, o protagonista é António Sala, uma figura histórica da rádio, que vem visitar a nossa redação. A conversa começa por ser sobre Sex Education, mas é apanhado a dizer mal do nome dos nossos programas – e acaba a ser alegadamente assassinado na casa-de-banho. Quem matou António Sala? É mesmo esse o título da nossa radionovela. E é o que vamos tentar descobrir ao longo dos próximos episódios.

O próprio António Sala é convidado das Manhãs 360, esta quinta-feira, entre as 8h30 e as 10h30, juntando-se à Carla Jorge de Carvalho, ao Paulo Ferreira, ao Miguel Cordeiro e ao Nelson Ferreira. Estará assim em antena no momento em que estrearmos a radionovela, entre as 8h30 e as 9h00. Repete ao fim da tarde, entre as 17h45 e as 18h00.

O facto de ser Dia Mundial da Rádio notar-se-á também na banda sonora: todas as horas abrirão com músicas com a palavra rádio.