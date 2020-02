A organização do festival de música Super Bock Super Rock (SBSR) anunciou esta quarta-feira um concerto de Slow J no primeiro dia de concertos da edição de 2020 do festival.

O músico, rapper e cantor português, que tem como nome de batismo João Coelho, vai atuar a 16 de julho no palco principal. O concerto tem como mote a apresentação do mais recente álbum de Slow J, You Are Forgiven, editado no ano passado.

Para o dia 16 de julho, a organização do SBSR já tinha confirmado concertos de Hinds, Kevin Morby, Rex Orange County e do cabeça de cartaz do dia, o rapper e cantor norte-americano A$AP Rocky.

O segundo dia de concertos do festival, 17 de julho, tem anunciada apenas uma atuação de Goldlink, ao contrário do último dia, 18, para o qual estão confirmados Foals, King Gizzard & the Lizard Wizard, Kali Uchis, Boy Pablo, Local Natives, Son Lux e The Neighbourhood.