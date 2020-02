Já foi publicado no YouTube o primeiro trailer de “The French Dispatch”, a nova obra do realizador Wes Anderson que terá os atores Frances McDormand e Bill Murray como personagens principais. A história decorre no século XX numa cidade francesa imaginária, Ennui-sur-Blasé, na redação de um jornal que dá nome ao filme e que publica semanalmente um suplemento, “Liberty, Kansas Evening Sun”.

Wes Anderson descreveu “The French Dispatch” como “uma carta de amor aos jornalistas” e foi inspirada no jornal The New Yorker. Em entrevista ao The Indie Wire, o realizador descreveu a nova obra como “uma história que não é fácil de explicar”: “Um jornalista americano que mora em França cria a sua revista. É mais um retrato deste homem, deste jornalista que luta para escrever o que quer escrever”.

O autor de “Ilha dos Cães” escreveu ao mesmo jornal que “The French Dispatch” “não é um filme sobre liberdade de imprensa”, mas “quando se fala sobre os repórteres também se está a falar do que se passa no mundo real”. Frances McDormand vai interpretar a jornalista Lucinda Krementz e Bill Murray será Arthur Howitzer Jr., o editor da revista.

Um dos episódios do filme foi inspirada na revolução académica de maio de 1968. Lyna Khoudri, uma atriz argelina, e Timothée Chalamet, que mais recentemente participou no filme “Mulherzinhas”, darão corpo a dois estudantes envolvidos numa revolução académica. “The French Dispatch” estreia nos Estados Unidos a 24 de julho deste ano. Ainda não se sabe quando chega a Portugal.