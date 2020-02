(Em atualização)

Uma base no norte do Iraque na qual estão destacadas tropas norte-americanas foi atacada na noite passada (quarta-feira, 12 de fevereiro) com um rocket. A notícia está a ser avançada pela agência France-Presse, que cita “fontes de segurança do Iraque e dos EUA”.

Segundo a AFP, a base iraquiana que foi alvo de ataque fica na “província remota de Kirkuk”, para a qual “tropas americanas estão destacadas”. Não houve “relatos imediatos de vítimas”,acrescenta a agência.

A base militar em causa chegou a estar sob controlo curdo, mas em outubro de 2017 foi tomada novamente por forças especiais iraquianas, durante a batalha de Kirkuk. Há pouco mais de um mês, a 27 de dezembro, a base tinha sido atacada com perto de 30 rockets, que mataram um contractor — espécie de militar que trabalha a soldo, em alguns casos para empresas privadas, que antigamente era chamado de “mercenário” — norte-americano. Os EUA atribuíram a autoria desse ataque de dezembro a um grupo paramilitar iraquiano que tem alegadamente afinidades com o regime iraniano, a Kataeb Hezbollah.