As Câmaras do Bombarral e do Cadaval lançaram um concurso de 343 mil euros para a segunda fase de construção do Centro Oficial de Animais nestes concelhos, foi esta quinta-feira anunciado.

O presidente da Câmara do Cadaval, José Bernardo Nunes, explicou à agência Lusa que esta segunda fase se destina à construção de um edifício, com gabinetes para os veterinários, salas de quarentena, sala de cirurgia, espaços para atendimento administrativo e armazenagem de rações e outros produtos.

A empreitada vai ser financiada em cerca de 100 mil euros pelo programa de concessão de incentivos financeiros para a construção e modernização dos centros de recolha oficial de animais de companhia aberto pelo Governo. A intervenção, orçada em 343 mil euros, tem um prazo de execução de seis meses.

O autarca adiantou que as obras da primeira fase, lançadas a concurso em 2018 pelo valor de 400 mil euros, estão “praticamente concluídas” e há condições para o abrigo intermunicipal começar a receber animais.

A empreitada esteve parada por imprevistos que surgiram no início das obras relacionados com o terreno dos dois municípios, onde em 2001 foi selada uma lixeira intermunicipal após a inauguração do Aterro Sanitário do Oeste.

A primeira fase contemplou a construção de boxes para cães para os dois municípios. Numa terceira fase, vai ser construído o gatil.

“Nenhuma das câmaras tem abrigo de animais e os dois que existem pertencem a associações de animais, mas estão excessivamente lotados e não têm as condições que vamos ter no abrigo intermunicipal”, justificou o autarca.

Bombarral, no distrito de Leiria, e Cadaval, no distrito de Lisboa, querem que as respetivas associações de animais continuem a colaborar na recolha e tratamento de animais abandonados, esterilizações, adoções e também nas tarefas e despesas de manutenção do abrigo.

O abrigo intermunicipal vai ter capacidade para mais de uma centena de animais, podendo vir a receber cães, gatos e outros animais de grande porte.