Boris Johnson remodela o governo pós-Brexit. Primeiro a cair é o ministro da Irlanda do Norte

A primeira baixa do governo de Boris Johnson já é conhecida. Julian Smith, ministro da Irlanda do Norte, foi afastado do cargo, como o próprio já anunciou no Twitter. Seguiram-se o ministro das Universidades e quatro mulheres, as ministras da Habitação, dos Negócios, do Ambiente e dos Transportes. Durante as próximas 24 horas, espera-se que o primeiro-ministro britânico proceda à primeira remodelação do seu governo, depois da vitória nas legislativas de 12 de dezembro e de efetivada a saída da União Europeia, a 31 de janeiro.

Serving the people of Northern Ireland has been the biggest privilege. I am extremely grateful to @BorisJohnson for giving me the chance to serve this amazing part of our country. The warmth & support from people across NI has been incredible. Thank you so much. — Julian Smith MP (@JulianSmithUK) February 13, 2020

“Servir o povo da Irlanda do Norte foi um enorme privilégio. Estou extremamente grato a Boris Johnson por me ter dado a oportunidade de servir esta parte incrível do nosso país. A cordialidade e o apoio das pessoas da Irlanda do Norte tem sido incríveis. Obrigado por tudo”, escreveu o conservador.

Segundo o jornal britânico The Guardian, que cita fonte do número 10 de Downing Street, com a remodelação governamental, o primeiro-ministro pretende “promover uma geração de talentos” que continuará a ser promovida nos próximos anos. Por outro lado, Boris Johnson “recompensará os parlamentares que trabalharam duro para cumprir as prioridades deste governo”, diz a mesma fonte.

Outra saída que já está garantida é a de Chris Skidmore, ministro das Universidades, embora não seja ainda claro se o governante saiu voluntariamente ou se foi afastado. No Twitter, com a hashtag reshuffle (remodelar), o conservador anunciou que foi promovido a “melhor pai”.

Got a promotion in the #reshuffle to be a better Dad with more time to spend with this gorgeous little one…. Thanks everyone who I’ve had the chance to work with and the civil service teams that have supported me- you have all been amazing pic.twitter.com/RdvdMCEl1N — Chris Skidmore (@CSkidmoreUK) February 13, 2020

Também EstherMcVey e AndreaLeadsom confirmaram a sua saída do governo de Boris. A primeira foi demitida do cargo de ministra da Habitação e a segunda do de ministra dos Negócios, Energia e Estratégia Industrial.

I’m very sorry to be relieved of my duties as Housing Minister I wish my successor the very best & every success I’m very grateful to the Prime Minister for having given me the opportunity to serve in his government & he will continue to have my support from the back benches — Esther McVey (@EstherMcVey1) February 13, 2020

It has been a real privilege to serve in Government for the last six years, and in @beisgovuk for six months. I now look forward to focusing on my constituents and on my 20+ year campaign to see every baby get the best start in life. (1/) — Andrea Leadsom MP (@andrealeadsom) February 13, 2020

Já Theresa Villiers, a terceira mulher a perder assento no governo conservador de Boris Johnson, confirmou a sua demissão através do Facebook. A pasta do Ambiente terá novo ministro, assim como a dos Transportes: também Nusrat Ghani deixa de ser ministra.