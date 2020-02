(em atualização)

Um carro despistou-se junto ao Hospital de José de Almeida, na Avenida Marginal, junto à Parede, sentido Cascais – Lisboa, acabando por cair na praia de Carcavelos.

No carro seguiam dois jovens que foram transportadas para o Hospital São Francisco Xavier pelos Bombeiros de Carcavelos e São Domingos de Rana, após serem avaliadas no local por uma equipa do INEM, segundo o Correio da Manhã.

O trânsito na Avenida Marginal esteve condicionado, mas cerca das 11h30 estava “normalizado”.

No local estiveram 22 operacionais, com o apoio de nove veículos.