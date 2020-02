O concerto de Andrea Bocelli no Estádio Cidade de Coimbra, no dia 4 de julho, vai contar com a participação da fadista Mariza, que comemora vinte anos de carreira, anunciou esta quinta-feira a organização do espetáculo.

Ao tenor italiano, junta-se Mariza “para uma participação especial no espetáculo que promete aliar dois timbres inconfundíveis”, referiu a produtora MOT – Memories of Tomorrow, em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O concerto de Andrea Bocelli no Estádio Cidade de Coimbra já tinha sido anunciado em dezembro e está previsto um espetáculo com a participação de 70 músicos e um coro composto por 60 vozes, a grande maioria da zona Centro, para além de “artistas internacionais convidados”.

Mariza pretende levar o som da tradição e da saudade a toda a atmosfera clássica prometida, interpretando um tema do seu próprio repertório e outro, em harmonia com o tenor, do repertório deste”, explica a organização do evento.

Na nota de imprensa, a produtora MOT recorda que já atuaram com o tenor artistas como Tony Bennet, Celine Dion, Ariana Grande ou Ed Sheeran, sendo que, em 2017, aquando do concerto de Andrea Bocelli no Pavilhão Atlântico, participou a fadista Ana Moura.

Ao espetáculo está também associada a Câmara Municipal de Coimbra, que nesse dia comemora do dia da cidade, refere a organização.

A bilheteira “atingiu já um grande volume de vendas dos lugares disponíveis, com registos de compras em mais de 50 países, como Brasil, Angola e Canadá”, salienta a produtora.

Andrea Bocelli, que já foi nomeado cinco vezes para os Grammy, lançou o seu primeiro álbum de estúdio em 1994, contando com mais de uma dezena ao longo da sua carreira, sendo o mais recente “Sì”, lançado em 2018. Ao longo da sua carreira, venceu vários prémios Classical BRIT e somou participações em grandes eventos internacionais, como os Jogos Olímpicos de Inverno de Turim, em Itália. Em 2010, recebeu uma estrela no Hollywood Walk of Fame.