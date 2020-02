O mercado de janeiro levou até Manchester e até a Old Trafford, o “teatro dos sonhos” como ficou conhecido o estádio do clube Manchester United, o médio português Bruno Fernandes, contratado pelos ingleses ao Sporting. O antigo capitão dos leões, contudo, não foi o único reforço dos “reds”: a equipa de futebol agora orientada por Solskjaer, ex-jogador do United, assegurou também o concurso por emprésitmo do avançado Odion Ighalo. Problema: não está fácil o jogador dar o seu contributo à equipa, devido ao surto do novo coronavírus.

Ighalo, avançado de 30 anos que nas épocas 2014/2015 e 2015/2016 atuou ao serviço dos ingleses do Watford — e que antes jogara em Espanha, Itália, Noruega e na sua Nigéria atual —, chegou ao Manchester United no passado mês de janeiro vindo do Shanghai Shenhua. Desde 2017 que o dianteiro atuava na China e é por causa desse passado que tem estado afastado dos treinos da equipa inglesa, noticia o jornal britânico The Guardian.

O clube inglês está a tomar “precauções extra” e foi decidido que Ighalo “não se iria juntar ao plano no campo de treinos em Espanha”, enquanto a equipa de Solskjaer prepara o jogo dos “red devils” frente ao Chelsea, em Stamford Bridge, a 17 de fevereiro.

O problema não é apenas eventuais suspeitas de infeção com o vírus — cuja probabilidade estatística é “mínima”, mas que o clube não quer arriscar. O Manchester United temia, em especial, que o regresso de Ighalo ao Reino Unido não fosse permitido caso viajasse para Espanha, devido ao controlo mais apertado recentemente imposto a cidadãos que tenham estado na China nos 14 dias anteriores.

Apesar disto, e porque o clube inglês quis garantir que não teria mesmo qualquer problema com Ighalo, o Manchester United pediu a Ighalo que não se treinasse no complexo do clube em Carrington durante o período de incubação de 14 dias. Ao invés, está a trabalhar a sua condição física numa “localização no centro da cidade” de Manchester “próxima de onde está a morar”, diz o The Guardian. Assim, em vez de treinar com a equipa, está a seguir um programa personalizado desenvolvido pelo clube para manter a sua condição física.