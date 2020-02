É mais um pedaço gigante de gelo que se desprende de um glaciar na Antártida. O Glaciar Pine Island (PIG) perdeu quase 300 km2 de gelo este fim de semana, com o principal fragmento, de 100 km2, a ter a dimensão da capital portuguesa.

Neste vídeo da Agência Espacial Europeia é possível verificar os diferentes momentos em que os fragmentos se soltam do glaciar.

De acordo com a BBC, a descoberta foi feita por um navio americano, o RV Nathaniel B Palmer, de onde o cientista Robert Larter, da British Antarctic Survey — a operação do Reino Unido na Antártida — tirou uma fotografia do pedaço de gelo flutuante.

We just approached within a couple of miles of the new giant #PineIslandGlacier iceberg B-49 (the white wall behind smaller icebergs and brash ice in the foreground) on @GlacierThwaites @GlacierOffshore cruise #NBP2002 aboard RV Nathaniel B Palmer. pic.twitter.com/xzvoghrz7Z

— Robert Larter (@rdlarter) February 12, 2020