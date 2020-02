Quem planeia um casamento sabe que nenhuma ajuda deve ser desperdiçada e, durante este fim de semana, a Lx Factory, em Lisboa, recebe uma mão cheia de boas ideias para os casais que preparam o grande dia. Aberto a profissionais e clientes finais, o The W Experience quer distanciar-se das tradicionais feiras do setor. Além de mais de 40 expositores — que vão dos vestidos de noiva às flores e passam pelos acessórios, estacionário, fotografia, catering, cake design, locais de sonho e pelos préstimos de wedding planners — o evento terá uma agenda própria, a começar já esta sexta-feira, Dia dos Namorados.

Os momentos musicais estão garantidos, bem como as palestras, demonstrações e sessões de esclarecimento, mas também os workshops de fotografia, elementos florais, roupa interior e tendências de cabelo e maquilhagem, tudo coisas em que tem de pensar quando planeia o dar o nó. Pureza Mello Breyner e Cata Vassalo são alguns dos nomes mais sonantes do setor, no que à moda de noivas diz respeito. A primeira tem um desfile marcado para as 18h30 de domingo.

O rol estnede-se por outras áreas. Decorelle, Casa da Comida, Edelweiss, Pestana Hotel Group, Molde Design Weddings, Make My Day, Crème Caviar, Casar Com Graça e Save The Date são só uma amostra das marcas e empresas que estarão presentes na Lx Factory.

O The W Experience não é alheio às preocupações com a sustentabilidade. Todos os expositores foram desafiados a usar mobiliários e peças decorativas reutilizáveis e a reduzir a utilização de plástico, substituindo-o por papel reciclado. A organização da primeira edição deste evento está a cargo de Miguel Pintão, cofundador da empresa Love Stories Weddings.

O quê: The W Experience

Onde: Lx Factory, Rua Rodrigues Faria, 103, Lisboa

Quando: sexta-feira, das 21h às 23h30 (abre às 14h30 para profissionais), sábado, das 14h30 às 01h, e domingo, das 14h30 às 21h

Preço: bilhetes a partir de 12 euros