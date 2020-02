O presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela, Diosdado Cabello, aliado do presidente Nicolás Maduro, acusou a TAP de ser conivente com uma tentativa de entrada de explosivos em território venezuelano, de acordo com imagens da televisão venezuelana divulgadas pela RTP.

Juan Guaidó, autoproclamado presidente do país, tinha passado por Lisboa e regressou a Caracas na transportadora portuguesa. À chegada ao aeroporto, as autoridades prenderam Juan José Márquez, o tio do político venezuelano, por alegadamente transportar explosivos e coletes à prova de bala, sendo agora acusado de terrorismo. A oposição venezuelana garante que as provas foram plantadas.

“A companhia aérea, como se chama? TAP? É assim que se chama. Não é nenhuma santa e terão aqui uma averiguação, porque isto foi permitido pela companhia aérea. E eles são muito rígidos lá”, disse Diosdado Cabello.

“Os portugueses pensam que nós somos idiotas. Os donos da companhia aérea pensam que somos idiotas. E o seu embaixador foi para lá [ao aeroporto]. E nós temos de nos calar, porque pertencemos ao terceiro mundo, estamos em via de desenvolvimento”, disse ainda o presidente da Assembleia Constituinte da Venezuela.

Em resposta à RTP, o Governo português garante que não houve qualquer contacto oficial em Lisboa com a comitiva de Guaidó.