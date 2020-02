Vinhos, Beyoncé e muita comida: 8 coisas para fazer no fim de semana

Almeja Restaurante

Rua Fernandes Tomás, 819, Porto. De terça-feira a sábado das 12h30 às 14h30 e das 19h30 às 22h30 (fecha domingo e segunda-feira). 30€ (preço médio).

Para quem gosta do seu fine dining mais para o descontraído: A cidade do Porto continua a provar que vive uma época plena de criatividade e novo talento, com vários jovens talentosos a deixar a sua marca no panorama gastronómico da cidade. O Almeja é um ótimo exemplo disso: o trabalho do chef João Cura tem ganho cada vez mais destaque, inspirando-se no receituário tradicional português para apresentar pratos mais modernos e feitos com os melhores produtos. Passe por aqui (no dia dos namorados, por exemplo), e prove coisas como o arroz cremoso do Mondego (17€), o porco ibérico com abacate e baldroegas (19,90€) ou a seleção de cinco queijos com compota caseira (15€). Os menus mudam com frequência mas existe, por exemplo, uma opção de menu fixo de almoço a 9€ (com pão, entrada, prato principal, bebida e café).