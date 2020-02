Na Índia, o buzinar é um hábito enraizado que eleva de forma considerável o ruído ambiente. Seja porque o sinal luminoso fica verde e o condutor da frente não arranca que nem uma flecha, qual Lewis Hamilton para o Grande Prémio do Mónaco, ou porque o carro da frente não espevita o andamento para tentar alcançar o semáforo ainda verde ao fundo da rua, alguns condutores têm o (péssimo) hábito de buzinar. Daí que os responsáveis pelo trânsito indianos, numa tentativa de poupar os ouvidos alheios, recorressem a uma tecnologia que castiga os adeptos dos apitos.

Horn not okay, please!

Find out how the @MumbaiPolice hit the mute button on #Mumbai’s reckless honkers. #HonkResponsibly pic.twitter.com/BAGL4iXiPH — Mumbai Police (@MumbaiPolice) January 31, 2020

Em Bombaim habitam 20 milhões de pessoas, muitas delas com carro, que utilizam para se deslocar dentro da cidade. Os congestionamentos do trânsito são monumentais, o que gera grandes problemas em matéria da qualidade do ar que se respira, mas também do imenso ruído. Se o primeiro problema está a ser tratado, ainda que de forma lenta, como impõe a economia do país, a solução para o excesso de buzinadelas é bem mais simples e barata.

As autoridades locais equiparam os semáforos com sensores de ruído. Assim que há um pico, ou vários, consonante o número de condutores que decidam carregar na buzina, o semáforo passa de imediato a vermelho. Ou, estando vermelho, aí permanece durante mais um ciclo. Na prática, funciona como os sensores de velocidade, que levam os semáforos a passar a vermelho se detectarem um veículo a circular acima do limite permitido.