Os disfarces femininos do supermercado Carrefour estavam hipersexualizados. A acusação, feita por uma jornalista espanhola, foi levada a sério pela empresa francesa depois de muitas publicações correrem o Twitter e a distribuidora já não os tem à venda no seu site. A situação não é de agora, mas uma publicação de Ana Polo no Twitter a denunciar a ‘hipersexualização’ das profissões durante a época do Carnaval, juntando exemplos de disfarces disponíveis no Carrefour, gerou uma discussão sobre o tema nas redes socias, adianta o El País.

A multinacional decidiu mesmo retirar as peças do seu site, depois da polémica se ter instalado, acrescenta o jornal espanhol.

Llega carnaval, esa época tan bonita en la que toda profesión será hipersexualizada en nuestra contra. Hilo de disfraces de @CarrefourES que me han hecho vomitar???? — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Nas várias imagens partilhadas pela jornalista espanhola podem ver-se desde fatos de polícia aos de presidiária, alguns deles a evidenciar decotes e minissaias.

Agente Smith, lista para trincar asesinos en serie mientras te sirve un frappuccino en la cafetería del FBI. pic.twitter.com/PGEGDJWTOA — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Si os va más el rollo picoleta no olvidéis que la clave es una buena corbata entre las tetas. pic.twitter.com/cH6xbuTO1x — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

¿Quien dijo que glamour y fogones fuera incompatible? Vístete de cocinera y convierte tus piernas en tu propio test de rorschach ???? pic.twitter.com/N3jEqNiixv — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Mujeres astronauta porque a Carrefour no ha llegado el techo de cristal. Ni las protecciones espaciales tampoco. pic.twitter.com/eTOD5nqi4e — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Granjera con tacones, para quedarte plantada en la tierra y hacer también de espantapájaros. pic.twitter.com/zpj20ix1zX — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Arriad velas, derecho el timón, faldas bien cortas. pic.twitter.com/eE5jt9JhL1 — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

*BONUS TRACK* PRESIDIARIA CHIC. Para cuando te encierran en el correccional de princesas ???? pic.twitter.com/OuLSzayzFu — Ana Polo (@anapolo___) February 9, 2020

Para Ana Polo, este tipo se disfarces denigrem a imagem da mulher enquanto profissional, deixando a ideia de que se trata, por exemplo, de uma “médica com quem podes ter sexo e não a profissional que te pode ajudar”, refere o diário espanhol.

“Falta um pouco de consciência feminista para ver que é mais uma maneira de nos usar como objetos sexuais”, disse Ana Polo, reforçando que apesar disso, as mulheres que usam os fatos “não devem ser julgadas”, diz o mesmo jornal.

O Carrefour adiantou que os produtos pertencem a um fornecedor externo com quem o supermercado tinha um contrato de venda na plataforma online, alegando que os mesmo tinham sido retirados após o conhecimento da situação, de acordo com o tweet do El País.