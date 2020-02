Assunção Cristas juntou-se ao coro de vozes que se têm levantado contra a eutanásia. Num post publicado na sua página de Facebook a ex-líder do CDS rompeu o silêncio a que se tinha remetido desde a despedida do Parlamento para apelar a que se leve este assunto a referendo.

“Deixem ao menos que as pessoas percebam o que está em causa e se pronunciem, sem pressa e sem pressões”, escreve já no fim da mensagem de oito parágrafos onde se mantém fiel à posição que sempre defendeu.

A forma como tratamos as pessoas mais vulneráveis e dependentes, sejam crianças, idosos ou doentes, define-nos como sociedade. Nesta matéria da eutanásia não podemos chegar a uma tomada de posição esclarecida e fundada se antes não nos colocarmos uma questão prévia: queremos ser uma solidária e compassiva, uma sociedade que cuida sempre dos que mais precisam ou preferimos que cada um se feche na sua esfera de “liberdade” para fazer uma “escolha” definitiva quanto ao momento em quer ser morto por outro? Queremos promover a vida ou impulsionar a morte?”

Cristas também aproveitou para revelar “uma enorme perplexidade”, causada não só pela “repentina reintrodução do tema da eutanásia no nosso país”, num momento em que diz haver “absoluta unanimidade política” na “necessidade de reforçar e apoiar a prestação de cuidados a todas as pessoas”, como também pela “pressa, perante a profunda divisão, numa tomada de posição definitiva.”

“Não conseguimos executar aquilo em que estamos de acordo – a universalização do acesso aos cuidados paliativos ou a execução prática de um efetivo estatuto do cuidador informal -“, escreve, “e quer o Parlamento, com rapidez, legislar sobre um tema que nem mereceu uma linha nos programas eleitorais dos partidos mais votados: Partido Socialista e Partido Social Democrata?”

Depois de uma primeira tentativa em 2018, onde nenhum projeto de lei foi aprovado, o Parlamento da era “geringonça” faz, na próxima quinta-feira, dia 20 de fevereiro, nova tentativa de aprovar a despenalização da morte medicamente assistida. Há cinco propostas em cima da mesa — do PS, BE, PAN, Verdes e Iniciativa Liberal –, com diferenças entre si, e há uma maioria parlamentar a favor do “sim” à despenalização da eutanásia.

Leia em baixo, na integra, o post de Assunção Cristas: