Menos de dez minutos. Entre nove e dez minutos. Sousa Cintra, antigo presidente do Sporting e líder da SAD no período de vigência da Comissão de Gestão verde e branca entre junho e setembro de 2018, tinha sido dispensado como testemunha do antigo número 1 leonino Bruno de Carvalho mas manteve o mesmo papel junto de outros arguidos – mesmo sem perceber ao certo o porquê. “Fico surpreendido por ser testemunha de uma pessoa que não conheço. É o nome que vem aqui, Guilherme Gata de Sousa, não conheço… É uma perda de tempo mas temos de cumprir as ordens”, atirou à porta do Tribunal de Monsanto. “Só tenho que lamentar o que aconteceu mas não presenciei nada, não estive lá. Conheço o que vi nas televisões, nos jornais, foi um dia triste para mim”, acrescentou. E foi por isso que esteve menos de dez minutos na sala, falando antes e depois aos jornalistas no início daquela que é já a 31.ª sessão do julgamento do caso de Alcochete, que arrancou a 18 de novembro.

Ao advogado Aníbal Pinto, Cintra deu sobretudo a sua opinião sobre as claques. “A minha relação com eles sempre foi boa. Quando assumi a função de presidente da SAD tivemos uma reunião com as claques todas e conversámos, dissemos que precisávamos da ajuda deles para que tudo corresse bem. Não tivemos nenhum problema com as claques. Se havia momentos de tensão quando se perdia? Sim mas o diálogo era sempre importante. A liberdade tem de estar sempre acompanhada pela responsabilidade. Depois da Comissão de Gestão, quando passei a pasta ao presidente que foi eleito, tudo estava bem com as claques”, comentou, citado pelo jornal Record.

Já Miguel A. Fonseca, que prescindira do antigo responsável como testemunha, quis saber apenas as alterações de segurança que tinham sido feitas desde que assumira a Comissão de Gestão. “Passou a haver mais atenção para o que se estava a passar. O que aconteceu não podia voltar a acontecer”, referiu sem muitos mais pormenores.

Assim, Sousa Cintra acabou por falar mais à porta do Tribunal de Monsanto do que no seu interior. E entre apelos à paz e união no clube, não só valorizou o trabalho que desempenhou nos três meses em que “segurou o barco” em Alvalade como deixou algumas “farpas” ao atual líder, Frederico Varandas. “Ele tem a sua razão com as claques. Têm de respeitar o clube e as pessoas, o que se passou foi desagradável. Mas acho que tem de haver diálogo, um entendimento. Nunca vi ninguém ganhar alguma coisa com guerras. Podíamos ter evitado isto tudo. Sou um amante do diálogo é conversando que as pessoas se entendem. Quando estive no Sporting como presidente da SAD pensei que o Sporting estava tranquilo em todas as vertentes, achava que estava tudo dentro da normalidade. Não havia motivo para tanto alarido, a união faz a força e essa união quebrou-se”, disse.

As claques portaram-se mal mas há que corrigir essas coisas. Penalizar o que tiver de se penalizar mas sem se chegar a extremos porque isso não funciona. A minha relação foi sempre impecável. Havia sempre um caso ou outro, mas conversávamos e também é preciso tolerar a juventude. As pessoas têm de ser responsáveis ou não sei onde vai parar, isto é uma bagunça, uma república das bananas”, referiu.

“Quando peguei no Sporting, havia aquela situação que conhecem. Tudo se resolveu naquela altura, o Sporting conseguiu recompor-se e tive pena de as coisas não terem corrido como a Comissão de Gestão fez. A Comissão fez um trabalho brilhante, recuperou jogadores e deu uma alma nova ao clube. Quando saí do Sporting, o clube estava em primeiro lugar e já tinha jogado como Benfica na Luz e com o Sp. Braga. O clube estava animado, o treinador estava a dar conta do recado, todos os jogadores estavam comprometidos com o projeto de sermos campeões e de darmos uma grande lição ao futebol depois do que tinha acontecido. Depois o doutor Varandas quis alterar as coisas e não foi isso que ele disse na campanha. Ele disse que queria unir os sportinguistas, mas como ia fazer isso naquela forma? Manda o treinador embora, o Peseiro tinha estado no Sporting um ano e pouco, levando o clube à final da Liga Europa. Perdeu o Campeonato desse ano no último jogo com o Benfica. Já houve cinco treinadores depois disso”, salientou numa análise mais ampla ao último ano e meio do clube.

Assumindo que não tenciona mais candidatar-se à presidência do Sporting, Sousa Cintra falou ainda do impacto que a invasão a Alcochete teve não só no clube mas nos próprios jogadores. “Dei o meu contributo, entrei pela porta grande e saí pela porta grande. Sabiam que fazia sempre o meu melhor, por isso é que nunca tive nenhum caso. O meu estilo era sempre o diálogo”, frisou. “O Dost foi o jogador mais chocado, estava traumatizado mesmo. Mas falei com eles, foi uma coisa que aconteceu mas que não ia voltar acontecer. Falei com ele, garanti-lhe segurança, ofereci segurança. O Sporting tem a obrigação de defender os seus jogadores”, completou.

Ainda na parte da manhã, dois arguidos pediram a palavra para mostrar o seu arrependimento. “Gostaria de pedir desculpa ao Sporting, à equipa técnica, aos jogadores, à Juventude Leonina e ao Tribunal. Foi algo que teve um enorme impacto na minha vida. Depois do jogo com o Marítimo estava um pouco alterado e revoltado. Queríamos dar um encorajamento para a final da Taça. Entrei na Academia, dei uma volta na ala profissional e saí. Quando lá chego já não vi nada, já estava o alarme a tocar. Vi jornalistas, inclusivamente alguns que conheço”, disse Gustavo Tavares, acrescentando que com Musta na Academia “nada daquilo teria acontecido”.

“Tenho a consciência que errei e arrependo-me do que aconteceu. Gostava de pedir desculpas ao Sporting, jogadores, a este Tribunal e do fundo do meu coração aos meus pais”, comentou João Gomes, que não quis dizer nada ao coletivo de juízas sobre as razões, os fundamentos e as motivações para o que aconteceu.