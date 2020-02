A Mercedes produz alguns dos desportivos mais sumarentos do mercado, especialmente os que conjugam a estrela prateada com a sigla AMG, sinónimo do que de melhor e mais potente o construtor de Estugarda propõe. E para poder circular em qualquer tipo de piso, da terra e lama ao mais perfeito dos asfaltos, existem os SUV desportivos da marca, que têm no Classe G 63 o modelo mais radical, com um robusto e eficaz sistema de tracção integral, um motor 4.0 V8 turbo com 585 cv e, nesta versão especial denominada Cigarette, alguns acabamentos com referência ao fabricante americano de barcos desportivos.

O Cigarette Tirranna 59 AMG Edition monta seis motores 4.6 V8 Turbo, com 450 cv cada 7 fotos

Se a Mercedes-AMG concebe desportivos dignos de respeito, a Cigarette Racing não lhe fica atrás. Produz regularmente versões especiais dos seus “cigarettes” – assim denominados por serem óptimos para todo o tipo de mar, mesmo offshore, onde as ondas podem alternar com mar “chão” – decorados de forma similar aos modelos da Mercedes-AMG, visando um cruzamento entre os clientes dos dois tipos de “brinquedos”.

Agora, a Cigarette Racing concebeu uma versão especial do Tirranna de 59 pés, cerca de 18 metros, que normalmente vem equipado com seis motores fora de borda Mercury com 400 cv cada. Esta versão especial, denominada Tirranna 59” AMG Edition, faz um upgrade mecânico, montando seis 4.6 V8 sobrealimentados, denominados Mercury Racing 450R, pois debitam 450 cv. Isto eleva a potência total para uns impressionantes 2700 cv.

A edição especial Cigarette do Mercedes-AMG Classe G 63 7 fotos

O casco típico de um Cigarette, relativamente comprido e estreito, consegue atingir, quando impulsionado por este nível de potência, uma velocidade máxima de 80 nós, o que corresponde a 144 km/h, um valor extremamente elevado em cima de água. Para garantir que a ondulação não é um problema, o Tirranna está equipado com um giro-estabilizador, que não só consegue reduzir as inclinações em 80%, como torna a embarcação mais confortável num mar mais agitado.

Capaz de transportar 26 pessoas a bordo, o barco possui um quarto com uma cama king-size, casa de banho com chuveiro separado, sofá, frigorífico e televisão, além de uma cozinha exterior. E para que a música continue a estar presente, mesmo quando os seis V8 turbo vão a fundo, a Cigarette recorreu à JL Audio Marine, que concebeu um sistema com 5200 watts de potência e 29 altifalantes.