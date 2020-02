Já é possível ouvir a canção que a jovem cantora e compositora norte-americana Billie Eilish, de 18 anos, compôs e gravou para o próximo filme da saga 007. O tema chama-se “No Time To Die” e foi submetido na conta oficial da artista no Youtube ao final da noite de esta quinta-feira (por volta das 23h30, hora portuguesa). Em outras plataformas de streaming, como o Spotify, também já é possível ouvir “No Time To Die”.

Muito jovem, a cantora e compositora nascida em Los Angeles, na Califórnia, tornou-se um fenómeno graças a canções como “bad guy”. O seu primeiro álbum completo, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, foi um sucesso retumbante, valendo a Billie Eilish uma legião mundial de fãs imensa, o reconhecimento da indústria musical — na última edição dos prémios Grammy foi a vencedora nas categorias de Álbum do Ano, Melhor Álbum de Pop Vocal, Gravação do Ano e Canção do Ano — e alguns elogios da crítica, tendo o seu disco figurado em listas de “melhores discos do ano” de publicações generalistas e musicais. Ao longo de 2019 a cantora encheu arenas e pavilhões de espetáculos um pouco por tudo o mundo, como aconteceu também em Lisboa.

Agora, Billie Eilish compõe a principal canção de um filme da saga 007 , como já antes Sam Smith e Adele o haviam feito, por exemplo, respetivamente com os temas “Writing’s on the Wall” e “Skyfall”. Sobre o filme, também já se sabem algumas coisas: tem como título português “007: Sem Tempo para Morrer”, chega às salas de cinema em abril, tem o ator Daniel Craig a interpretar o papel do protagonista James Bond e terá no elenco atores como Lashana Lynch (no papel de uma nova personagem, a agente especial 00) e Rami Malek, que interpretou Freddie Mercury no filme “Bohemian Rhapsody” e que fará de vilão neste filme.

Este verão, a 10 de julho, Billie Eilish tem um concerto agendado no festival português NOS Alive, que decorre no Passeio Marítimo de Algés.