O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulga esta quinta-feira a estimativa rápida das contas nacionais em 2019, com a maioria dos analistas ouvidos pela Lusa a estimarem um crescimento de 1,9%, em linha com as previsões do Governo.

Nuno Mello, da corretora XTB, estima um crescimento de 1,9% do Produto Interno Bruto (PIB) em 2019, em linha com as previsões do Governo e do Fundo Monetário Internacional (FMI), o mesmo sucedendo com Nuno Caetano, da corretora Infinox.

Já o economista-chefe do Banco Montepio, Rui Bernardes Serra, disse à Lusa esperar um crescimento médio de 2,0% em 2019, resultando “do cenário de crescimento em cadeia assumido para o quarto trimestre de 2019, que traduz […] uma aceleração da economia na reta final do ano (de 0,2 pontos percentuais [p.p.])”.

Em 2018, o PIB português cresceu 2,4%, e o Governo espera que em 2019 haja uma desaceleração do crescimento económico para 1,9%, em linha com as previsões da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), FMI e Conselho das Finanças Públicas (CFP).

Na quinta-feira, a Comissão Europeia estimou que o PIB português tenha crescido 2,0% em 2019, uma previsão em linha com a do Banco de Portugal.

No quarto trimestre de 2019, em cadeia, quer Nuno Mello quer Nuno Caetano, estimam um crescimento económico de 0,4%, com Rui Bernardes Serra mais otimista, prevendo 0,5%.