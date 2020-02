“Os documentos do tribunal mostram que o Manchester City tentou ‘matar’ uma investigação que poderia levar a uma exclusão da Liga dos Campeões dizendo que as notícias dos meios de comunicação social minaram o caso”. Era este o lead da notícia “Manchester City cita os leaks dos media para evitar uma exclusão” publicada ontem pelo The New York Times a propósito de um caso que era conhecido por todos. Foi este um dos leads da notícia que chegou esta sexta-feira, não em forma de leak mas de confirmação oficial: o conjunto comandado por Guardiola, atual bicampeão inglês, foi excluído das duas próximas edições da Liga dos Campeões.

“Em dezembro de 2018, o Investigador Chefe da UEFA antecipou publicamente o resultado e a sanção que pretendia impor ao Manchester City, ainda antes de começar qualquer tipo de investigação. O processo que se seguiu, defeituoso e com constantemente filtrado por parte da UEFA, e que o mesmo supervisionou, deixava poucas dúvidas acerca de qual seria o desenlace final. O clube remeteu uma queixa formal para o organismo disciplinar da UEFA, uma queixa que foi validada por um erro no Tribunal Arbitral do Desporto”, reagiu quase de imediato o clube inglês em comunicado, entre outras críticas em torno da decisão.

“Basicamente foi um caso iniciado pela UEFA, processado pela UEFA e julgado pela UEFA. Com este processo discriminatório agora finalizado, o clube tratará de conseguir um juízo imparcial com a máxima celebridade possível e, por isso, em primeira instância vai iniciar as diligências para o Tribunal Arbitral de Desporto, o mais rapidamente possível”, acrescentou a missiva, que explica o primeiro mecanismo legal a ser utilizado para evitar uma sanção dura e que pode colocar em causa muitos dos investimentos feitos pelos ingleses.

Além da exclusão da Liga dos Campeões em 2020/21 e 2021/22, o Manchester City terá ainda de pagar uma multa de 30 milhões de euros. Mas porquê? Em resumo, e de acordo com as provas analisadas neste caso, porque a UEFA entende que o clube cometeu infrações graves em relação ao ponto das Regulações de Licenças e Jogo Financeiro dos Clubes da UEFA (um nome bonito que entretanto foi encurtado para fair play financeiro) entre 2012 e 2016. Como? A informação prestada ao órgão que tutela o futebol europeu e a forma como entraram receitas no City mostram “falta de transparência na entrada de 140 milhões de euros” nas contas que chegaram a partir de outras empresas que pertencem ao universo empresarial do dono dos citizens, o xeque Mansour Bin Zayed.