No ano em que comemora o seu vigésimo ano a bordo da Estação Espacial Internacional, a NASA anunciou na terça-feira que vai abrir um período de candidaturas, entre 2 e 31 de março, para a seleção de futuros astronautas que irão participar no programa Artemis. Com um olho na lua e outro em Marte, a agência é clara em relação aos requisitos: quem não tiver nacionalidade norte-americana e um mestrado na área da Ciência, Tecnologia, Engenharia ou Matemática não se poderá candidatar.

Big news! Starting March 2 @NASA will begin accepting astronaut applications. Our newest astronauts have what it takes to explore the stars — do you? Check out their advice to #BeAnAstronaut and get your resumes ready! https://t.co/MtguPM6h3A pic.twitter.com/KUlQh7ADDL

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) February 11, 2020