O internacional português Raphaël Guerreiro fechou esta sexta-feira a goleada por 4-0 do Borussia Dortmund na receção ao Eintracht Frankfurt, no jogo que abriu a 22.ª jornada da Liga alemã de futebol.

O polaco Lukasz Piszczek inaugurou o marcador aos 33 minutos, antes de o inglês Jadon Sancho, aos 50, e o norueguês Erling Haaland, aos 54, dilatarem a vantagem do Dortmund, que na terça-feira recebe o Paris Saint-Germain, na primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões. Depois de ter iniciado a jogada que deu origem ao oitavo golo do jovem avançado norueguês na Bundesliga, Raphaël Guerreiro, que foi titular no Borussia, fechou o marcador, aos 74 minutos, com um remate de fora da área.

O avançado internacional luso André Silva foi titular no Eintracht Frankfurt, sendo rendido pelo compatriota Gonçalo Paciência, aos 82 minutos.

Com esta vitória, o Borussia Dortmund subiu, provisoriamente, ao segundo lugar, com 42 pontos, os mesmos do Leipzig, que no sábado recebe o Werder Bremen, e a um do líder Bayer de Munique, que no domingo joga em Colónia. Já o Eintracht, que vinha de cinco jogos sem perder na competição, ocupa o nono lugar, a sete pontos dos lugares “europeus”.