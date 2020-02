(Contém spoilers)

A terceira temporada de Stranger Things terminou mal. Jim Hopper morreu para salvar os amigos ou, pelo menos, é isso que se deduz depois de o seu corpo desaparecer para sempre numa explosão. A verdade é que o cadáver nunca foi encontrado e rapidamente começaram as especulações de que a personagem poderia voltar. Numa série cheia de coisas estranhas e mundos paralelos, não era de todo impossível acreditar que Hopper tinha ido parar a outro lado do mundo, ou mesmo do universo.

Ao lançar o teaser da quarta temporada, a Netflix desfaz as dúvidas. Hopper surge numa paisagem gélida, a lembrar a Sibéria. No comunicado, assinado pelos criadores da série, os Duffer Brothers, fica tudo ainda mais claro.

“Estamos entusiasmados por anunciar que a produção de Stranger Things 4 está agora em curso — e ainda mais entusiasmados por anunciar o regresso de Hopper! Ainda que não sejam só boas notícias para o nosso ‘Americano’; ele está preso longe de sua casa, em Kamchatka, onde irá encontrar perigos tanto humanos como… outros. Enquanto isso, nos Estados Unidos, um novo terror está a começar a aparecer, algo há muito enterrado, algo que liga tudo…”, escrevem, pedindo aos fãs que rezem pelo ‘Americano’.

Na nota de imprensa, que termina com um “da Rússia, com amor”, os criadores prometem que a próxima temporada, ainda sem data de estreia, “está a tornar-se na maior e mais aterrorizadora de sempre”

Stranger Things é uma série original Netflix criada pelos Duffer Brothers e produzida pela Monkey Massacre Productions e 21 Laps Entertainment. Os Duffer Brothers são os produtores executivos da série, juntamente com Shawn Levy e Dan Cohen da 21 Laps Entertainment e Iain Paterson.