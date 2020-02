O coreógrafo britânico Wayne McGregor vai adaptar a trilogia Oryx and Crake, The Year of the Flood e MaddAddam, de Margaret Atwood, aos palcos, numa colaboração entre o Royal Ballet do Reino Unido e o National Ballet do Canadá, o país de origem da escritora.

Intitulado MaddAddam, o bailado em três atos vai estrear, segundo o jornal The Guardian, em novembro, em Toronto. Chegará a Londres dois anos depois. A música será da responsabilidade de Max Ritcher, que compôs a banda sonora de Woolf Works, a aclamada adaptação de 2015 de McGregor dos romances Mrs. Dalloway, Orlando e The Waves, de Virginia Woolf.

Publicado originalmente em 2003, Oryx and Crake é descrito por Atwood como um “romance de aventuras” e “ficção especulativa”. Gira em torno de uma personagem chamada “Snowman”, que vive junto de um grupo de humanoides primitivos a que chama “crakers”. A sequela, The Year of the Flood, foi lançada em 2009 e o o livro final, MaddAddam em 2013.

Em 2014, surgiram notícias de que a trilogia ia ser adaptada para a televisão por Darren Aronofsky, sob o título “MaddAddam”. O projeto acabou por ser cancelado pela HBO em 2016.

O último livro da escritora canadiana, Os Testamentos, saiu em 2019 e recebeu nesse ano o Booker Prize de ficção. Depois da sequela de A História de Uma Serva, Atwood anunciou que irá regressar à poesia dez anos depois. A coletânea de poemas Dearly será publicada, em inglês, em novembro.