O Valência e o Atlético de Madrid empataram esta sexta-feira 2-2, no arranque da 24.ª jornada da Liga espanhola de futebol, podendo perder lugares na luta pela qualificação europeia.

Os “colchoneros” estiveram na frente com golos de Llorente, aos 15 minutos, com remate na pequena área, e Partey (43), com pontapé de fora da área, contudo os anfitriões reagiram sempre. Primeiro foi o brasileiro Gabriel Paulista (40), com desvio de cabeça na pequena área, e depois Kondogbia, aos 59, com emenda atabalhoada, à entrada da pequena área.

O português João Félix ainda está com problemas físicos e falhou o último encontro antes da receção de terça-feira ao Liverpool, na Liga dos Campeões.

Com este resultado, o Atlético de Madrid fica provisoriamente isolado no quarto lugar, o último com direito a disputar a Champions, com 40 pontos, mas pode ser apanhado pelo Sevilha, que tem 39, e Real Sociedad, que soma 37. O Valência é sexto, com 38, podendo ser alcançado pelo Villarreal, com 35. No domingo o Sevilha recebe o Espanyol e a Real Sociedad visita o Eibar.

O Real Madrid, que comanda com 52 pontos, recebe no domingo o Celta de Vigo, enquanto o FC Barcelona, que segue a três pontos, recebe sábado o surpreendente Getafe, terceiro com 42.