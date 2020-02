“Chegou a hora de todos colocarmos a mão na consciência, dizer que o Sporting está acima de tudo e todos. Então, deixemos de falar e passamos aos atos, à contenção (…) A Juventude Leonina não quer protocolo nem benefícios (…) Apelo a todos para que se mobilizem em massa no apoio das várias equipas. As claques têm de deixar de ser o foco pois já todos percebemos a estratégia. Temos de ser nós a condenar a violência”. Pouco depois do anúncio de uma conferência de imprensa para este sábado, percebia-se através das palavras de um dos principais dirigentes da claque nas redes sociais o propósito da mesma. E, em três frases, três mensagens que daí se podiam retirar.

Por um lado, o primeiro passo para o fim de uma guerra aberta que se arrasta há alguns meses (mesmo que se vá mantendo sob a forma de “guerra fria”, atendendo às divergências entre partes); por outro, a vontade de mostrar que é o apoio às equipas do Sporting que estão no centro das motivações da claque e não os ganhos diretos com os protocolos e subsequentes benefícios; por fim, a necessidade de colocar termo à “colagem” imediata que existe entre episódios de violência, como aquele que aconteceu no passado domingo no Multidesportivo (sem falar na invasão da Academia), e a claque. De uma forma ou outra, através de comunicados ou textos publicados nas redes sociais, essas ideias foram sendo defendidas. Não sendo suficientes, foram apresentadas em termos públicos, como foi explicado logo no início da conferência realizada na sede da claque, a “Casinha”.

“As claques do Sporting eram uma minoria na manifestação. Todo o mundo esteve muito bem, a organização foi feita pela Associação Juventude Leonina, tudo ao pormenor, com a direção da claque e dos núcleos. A própria PSP veio depois dar os parabéns pela forma como tudo se passou. No interior do Multidesportivo ocorreram umas alegadas agressões que o doutor Frederico Varandas, presidente do Sporting, veio dizer que tinha visto as imagens e que tinham sido de pessoas alusivas ou com roupas alusivas à Juventude Leonina. Mais uma vez constatamos que as imagens não mostram nada com alusões à Juventude Leonina, as pessoas não fazem parte da Juventude Leonina e não se conseguem ver mesmo as agressões”, começou por referir o dirigente António Cebola.

“A seguir a Alcochete, a Juventude Leonina tomou uma posição de tolerância zero para com a violência. Tolerância zero é não permitir que alguém que cometa esses atos passe impune, é logo expulso. Não queremos ser coniventes com atos de violência gratuitos. As pessoas que estiveram na manifestação de domingo mostraram-se ainda mais como somos importantes no apoio às equipas, às modalidades. A Juventude Leonina não manda no Sporting, a Juventude Leonina não é nada sem o Sporting. Como está nos estatutos, só queremos apoiar o Sporting, se calhar corre melhor nas modalidades porque não está lá o presidente, deslumbrado pela cadeira do poder. E lamentamos isso, gostávamos de o ver mais nas modalidades”, prosseguiu o responsável da claque.

“Nós somos a tal escumalha como as outras pessoas que estiveram connosco, não concordamos com o rumo que o Sporting está a levar, com os resultados que estão a acontecer. Frederico Varandas disse que queria unir o clube mas só está a desestabilizar. Não podemos ser mais os bodes expiatórios. Se chove e ele se molha, a culpa é da Juventude Leonina. Não podemos ser mais a desculpa. Chega de aparições do presidente apenas para culpar a Juventude Leonina. Queremos garantir também que teremos um maior cuidado ainda para que no topo Sul nada seja estragado do património do clube. Estes sócios merecem que apoiemos 90 minutos. O facto de termos feito os protestos de 45 minutos não foi contra a equipa, nós queremos é que eles ganhem”, ressalvou.

