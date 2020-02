Super Dragões, Lesados do BES ou só defensores da libertação de Rui Pinto, pouco importa, mas o que é certo é que serão já várias centenas de pessoas a estar concentradas frente ao Tribunal da Relação do Porto, localizado no Campo Mártires da Pátria. A manifestação foi convocada através das redes sociais e começou às 15 horas.

Liberdade para Rui Pinto. pic.twitter.com/Q300HnNBlx — Pedro Bragança (@pfbraganca) February 15, 2020

Frente ao Tribunal da Relação do Porto está também Fernando Madureira líder da claque dos Super Dragões que diz que o movimento quer além da justiça para Rui Pinto, “justiça no desporto e na sociedade” e incentivou a que se realizem outras ações semelhantes a esta “de norte a sul do país”.