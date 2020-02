A GNR deteve 35 pessoas durante a noite de sexta-feira e madrugada de sábado, por vários crimes, e registou um total de 39 acidentes rodoviários dos quais resultaram um morto e um ferido grave.

Em comunicado divulgado este sábado, a Guarda Nacional Republicana dá conta de que, para além da sua atividade operacional diária, realizou um conjunto de operações em todo o território nacional, entre as 20:00 de sexta-feira e as 08:00 de hoje, que visaram a prevenção e combate à criminalidade violenta e a fiscalização rodoviária.

No âmbito destas operações, os militares detiveram 35 pessoas em flagrante delito, entre as quais, 16 por conduzirem alcoolizadas, nove por conduzirem sem carta, uma por violência doméstica e uma por tráfico de droga.

A ação da GNR resultou ainda na apreensão de 278 doses de liamba e 10 doses de canábis.

Relativamente às operações de fiscalização do trânsito, a Guarda Nacional Republicana detetou 580 infrações, entre as quais destaca 154 casos de excesso de velocidade.

Foram ainda identificados 49 automóveis sem a inspeção periódica obrigatória e detetados 48 condutores a usar o telemóvel, 41 com uma taxa de álcool no sangue superior ao permitido, e 15 sem o seguro de responsabilidade civil obrigatório.

A fiscalização rodoviária resultou também na identificação de 39 infrações relacionadas com iluminação e sinalização, 37 com tacógrafos e 16 com falta ou incorreta utilização do cinto de segurança e sistema de retenção para crianças.

No que respeita à sinistralidade, durante a noite registaram-se 39 acidentes, de que resultaram um morto, um ferido grave e 15 feridos ligeiros.