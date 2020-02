A liderança da CGTP pode ter mudado este fim-de-semana, com a eleição de uma nova secretária-geral, Isabel Camarinha, a primeira mulher de sempre à frente da central. Mas o discurso está para lavar e durar. Aliás, o discurso de encerramento do XIV Congresso da CGTP, a primeira grande intervenção de Isabel Camarinha nas novas funções, retoma as mesmas ideias deixadas por Arménio Carlos na abertura dos trabalhos.

A saber: as opções do Orçamento do Estado “do Governo PS” mantêm “os milhões para os banqueiros e perpetuam o escândalo das PPP”, ao mesmo tempo que “afrontam a dignidade dos trabalhadores” da Função Pública. E dá exemplos. Os milhões para o Novo Banco.

“Sim camaradas, é de opção que se trata. Na Administração Pública, depois de 10 anos sem qualquer aumento para os trabalhadores, são propostos 7 euros para os que pior ganham, enquanto que para o Novo Banco são 650 milhões”, atirou Isabel Camarinha. Os congressistas manifestaram-se ruidosamente.

E continuou: “Para os trabalhadores que têm salários um pouco acima são 0,3% de aumento, enquanto que para os proprietários privados das PPP rodoviárias é uma taxa de rentabilidade garantida acima dos 6% e são mais de mil milhões”.

Também atacou, como o tinha feito Arménio Carlos, o acordo em discussão na Concertação Social é um “pacote de mundos e fundos para as empresas” que garante “regras vagas” que os patrões precisam para “a contenção salarial”.

“Aquilo que está em desenvolvimento na Concertação Social com o acordo para a Competitividade e Rendimentos, da avaliação que fizemos, é mais um pacote de ‘mundos e fundos’ para as empresassem conjunto de regras vagas com o objetivo de garantir ao patronato a contenção salarial e um novo adiar das alterações de rumo que os trabalhadores exigem e o país precisa”.

Medidas? As mesmas: “aumentar os salários em 90 euros para todos os trabalhadores” – a exigência da CGTP em negociação na concertação – e a fixação do salário mínimo em “850 euros no mais curto prazo”. Quanto ao mais, a mesma análise sobre a “complexidade” da situação internacional, mas lida à luz da central sindical: o mundo atravessa “uma crise estrutural do capitalismo” e está cada vez “mais enredado” na “ingerência criminosa do imperialismo”.

Por tudo isso, reafirma Isabel Camarinha, a CGTP está e estará empenhada na “luta”, palavra que a nova secretária-geral usou mais de 30 vezes no discurso (incluindo as suas variantes).

“Os trabalhadores estão confrontados com problemas que persistem e exigem resposta. Os baixos salários, a precariedade, a desregulação dos horários, as más condições de trabalho e uma legislação retrógrada”, sintetizou Isabel Camarinha.