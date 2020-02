Dérbi de futsal entre Sporting e Benfica nos seniores, no Pavilhão João Rocha ou no Pavilhão da Luz, é sinal de grande jogo, de golos (o último foi exceção), de intensidade, de emoção e de “picardias”. Podem ser mais, podem ser menos, mas existem sempre. “Picardias” e cartões, sejam eles amarelos ou vermelhos, mas cartões. No entanto, este sábado foi diferente e o exemplo acabou por chegar dos mais novos (mesmo muito mais novos).

Decorria o encontro de futsal entre os rivais lisboetas quando, com apenas cinco minutos da primeira parte, o árbitro assinalou uma grande penalidade favorável aos verde e brancos por mão de um jogador encarnado na área após remate de um adversário. O jovem elemento do Benfica chorou, tentou fazer ver ao árbitro que na verdade tinha levado com a bola não no braço que estava ao lado da cara com o movimento mas na face, e gerou-se uma situação de dúvida sobre a legalidade ou não da infração que tinha acabado de ser assinalada.

Sem VAR nem repetições, Dinis, jogador do Sporting, acabou por resolver a situação e terminar com um cartão branco de fair play: em conversa com o árbitro, explicou que também tinha ficado com a ideia de que a bola embatera na cara do jogador do Benfica, o que levou o juiz a anular o lance e a recomeçar o dérbi com bola ao solo, recebendo depois esse cartão pela atitude e um cumprimento do jogador encarnado que agradeceu o gesto.

Gesto de Fair-Play que mereceu cartão branco pelo árbitro da partida a Dinis, atleta do Sporting Clube de Portugal na partida diante do Sport Lisboa e Benfica pic.twitter.com/ia99VJHgLX — Zona Técnica Futsal (@ZTFutsal_Oficia) February 15, 2020

Duarte Gomes, antigo árbitro internacional agora comentador, foi um dos primeiros a comentar o momento através da sua página do Facebook. “A imagem sugere a infração, mas na verdade a interseção foi mesmo de cabeça. O jovem do Benfica chorou. E um adversário teve um gesto raro que merece o aplauso e a partilha de todos nós: disse ao juiz que o corte tinha sido mesmo feito com a cabeça. O árbitro teve a humildade de corrigir a sua decisão e exibiu, muito bem, o CARTÃO BRANCO ao craque do Sporting. Estes miúdos são o exemplo perfeito do que devem ser os adultos, nos dias de hoje. Que em véspera de mais uma jornada que se antevê muito quente e de excessos, esta lição fantástica das crianças seja uma inspiração de fairplay para todos nós, adultos”, disse o árbitro lisboeta que foi durante vários anos um dos melhores juízes nacionais de futebol.