"Ajudem-nos a pagar aos advogados de Rui Pinto". Crowdfunding reuniu cerca de mil euros em dois dias

Na plataforma americana de crowdfunding, a Gofundme, foi criada a 13 de fevereiro uma entrada para pedir ajuda para a defesa de Pinto. Entre os dadores estão alguns nomes portugueses. É aqui que a Signals Network conta a história de Rui Pinto como tendo providenciado informação de “elevado interesse público” para dezenas de meios de comunicação — o que resultou no Football Leaks e no Luanda Leaks. “Muitos países já iniciaram investigações judiciais baseadas nas revelações”, lê-se. Na conferência de imprensa Delphine Halgand-Mishra avançou mesmo que as autoridades europeias já tinham conseguido recuperar cerca de 35 milhões de euros com os processos abertos graças à informação obtida por Rui Pinto.

Na página do Gofundme criada para angariar dinheiro para a defesa de Rui Pinto “que tem trabalhado incansavelmente e a baixo custo para defender o seu cliente”, lê-se ainda que o português Rui Pinto chegou a colaborar com as autoridades francesas — que chegaram a colocar-lhe a hipótese de integrar um programa francês de proteção às testemunhas. “Ajudem-nos a pagar aos advogados de Rui Pinto, que está preso à espera de um julgamento em Portugal”, lê-se, por fim.

Rui Pinto foi pronunciado por ter entrado nos sistemas informáticos da SAD do Sporting, da Federação Portuguesa de Futebol, da sociedade de advogados PLMJ e da própria Procuradora-Geral da República. Terá entrado depois em dezenas de e-mails de profissionais, cujos conteúdos foram integralmente colocados online.